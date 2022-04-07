海洋拉娜、KENZO在信義區推出限時快閃店，現場不僅能體驗到新品和品牌明星商品，還有限量小禮物可以拿，保養控、香氛控絕對不能錯過，周末快約好朋友一起去朝聖。

▍1.海洋拉娜顛覆能量 沉浸體驗空間

頂級保養品牌海洋拉娜4/6～4/12於新光三越台北信義新天地A11館南大門入口處設置「顛覆能量 沉浸體驗空間」，除了讓消費者深度鑑賞新品「超能修護精華露」之外，也期待在繁忙的生活、喧關的環境中，為每一位來賓提供一個放鬆空間，以海洋能量為大家充電。透過線上預約，還可以獲得超能修護精華露3日體驗組，數量有限送完為止。

海洋拉娜顛覆能量 沉浸體驗空間。（圖／品牌提供）

透過線上預約，還可以獲得超能修護精華露3日體驗組，不限金額消費可獲得經典乳霜3.5ml。（邱映慈攝）

海洋拉娜全新超能修護精華露顛覆一般人對機能水的想像，不只長時提供源源不絕能量和頂級保濕效果，幫助後續保養品吸收的同時，更帶來驚人青春功效：撫平乾紋、拉整細紋、細緻毛孔；持續使用，肌膚更加緊實、柔嫩。極致舒緩、明顯鎮定泛紅膚況，保護肌膚不易受外在刺激因子傷害。

海洋拉娜全新超能修護精華露。（邱映慈攝）

保養第一步驟推薦使用海洋拉娜全新超能修護精華露，第二步驟使用高滲透自律修護乳，第三步驟使用經典乳霜。（邱映慈攝）

▍2.KENZO香氛快閃店

繼KENZO推出罌粟花香精後，在2020年上市20周年之際又陸續推出了「花花世界女性淡香精」以及「罌粟花女性淡香水」，事實上罌粟花本身不帶任何香氣的，是KENZO賦予這一系列香氛獨有的味道，以花香調為基底，使用的是最珍貴的保加利亞玫瑰花，融合了粉質、木質、麝香等基底，打造出適合每一位女性的「罌粟花香」。

2000年上市的KENZO罌粟花淡香精，香調為花香粉質調。（圖／品牌提供）

2020年上市的KENZO花花世界淡香精，香調為花香木質調。（圖／品牌提供）

2021年上市的KENZO罌粟花淡香水，香調為花香麝香調。（圖／品牌提供）

KENZO罌粟花系列女香都以特殊的傾斜透明瓶身，印上一支優雅的罌粟花，宛如隨風搖曳的花朵，散發著日式小清新的韻味，依照不同容量，每瓶罌粟花香氛印上了不同時期的花形，30ML瓶身代表的是含苞待放的欣喜；50ML則是花兒初綻的強韌生命力；100ML象徵花朵盛開的優雅之姿。為了歡慶KENZO重新回歸台灣，品牌推出香氛快閃店，預計於4/9邀請人氣演員蔡凡熙擔任一日店長，快閃店全台巡迴時間如下：

4/6～4/12 台北新光三越信義A11

4/14～4/20 桃園中壢SOGO

4/21～4/27 台中新光三越中港店

KENZO香氛快閃店。（圖／品牌提供）