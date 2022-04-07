「國寶歌王」文夏因器官衰竭昨（6日）晚11點於睡夢中辭世，享耆壽94歲。與他結褵超過52年、小他25歲的文香，今表示心情還平靜，對於文夏生前有無不舒服，她哽咽說「最近天氣不穩定，氣喘有一點發作，我們都有去養護中心看他。」並直說「真的感到很不捨」。

文夏晚年經常出席台灣優質生命協會主辦的公益活動，協會秘書長紀寶如表示文夏過年期間因肺積水經常進出醫院，但經過治療後，身體狀況恢復良好，1個月前探望他時，他還能比YA、比520的手勢，也會用台語說「趕快為我祈禱」。至於過世當天，文夏沒有不舒服，晚上10點還跟養護中心的人說要睡覺，11點多就在睡夢中離世。

紀寶如透露文夏已花3、4年時間拍紀錄片，對他來講遺願應是希望把紀錄片拍完，「紀錄片還剩下一點點需要補的地方，但我想既然走了，家人跟我們會盡力把它完成。」目前文夏的大體在一殯，採基督教儀式，家屬考慮到疫情關係，不設置靈堂，告別式預定於4月15日上午9點舉辦。

文夏本名王瑞河，曾是最受歡迎的台語歌手，有寶島歌王之稱。他唱紅〈黃昏的故鄉〉、〈媽媽請你也保重〉以及〈彼個小姑娘〉等經典歌曲，曾榮獲文化總會國寶級藝人獎章、金曲獎特別貢獻獎以及台北文化獎特別獎，2017年還以90歲高齡在國父紀念館舉辦個唱，堪稱是台灣歌壇有史以來活躍最久的歌手。