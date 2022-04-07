關繼威致敬王家衛，在《媽的多重宇宙》中化身「梁朝偉」。（台北双喜電影提供）

《媽的多重宇宙》開機時剛好遇到農曆年，還特別舉行開鏡拜拜儀式。（摘自IG）

奇幻動作片《媽的多重宇宙》在北美上映後好評不斷，其中關繼威飾演，能連結各宇宙的洗衣店老闆「威門」，一下子是楊紫瓊懦弱的老公，一下子是武功了得的α威門或是事業有成的CEO。童星出身的關繼威，1984年以史蒂芬史匹柏執導印第安納瓊斯系列電影《魔宮傳奇》出道，隔年的作品《七寶奇謀》也大受好評。1993年也曾來台跟季芹與況明潔等人合作八點檔《大太監與小木匠》，還與17歲的季芹傳出緋聞，劇組人員曾爆料2人很常玩在一起，但該劇播畢後，隨著關繼威前往國外念書，這段戀情也就不了了之。

由於亞洲成年人很難在好萊塢接到好的角色，關繼威因此不斷說服自己不再喜歡演戲，並退居幕後，跟著元奎一起拍攝《X戰警》、《救世主》還有在王家衛的《2046》擔任副導演，時隔20年再躍居大銀幕前，跟楊紫瓊攜手演出《媽的多重宇宙》，其中一個宇宙致敬王家衛的《花樣年華》，關繼威也扮演梁朝偉的角色，他非常喜歡這個安排，「多年來，我一直在鏡頭後面看著梁朝偉的演出，能夠轉換視角讓人很興奮」，也坦言如果在15年前接到這樣的劇本絕對演不來，但有了這些年累積下來的生活經驗，他能夠挑戰同個角色展現不同的宇宙樣貌。

關繼威看到《瘋狂亞洲富豪》的成功又對進軍好萊塢幕前燃起希望，並請朋友擔任經紀人，2個禮拜後就接到《媽的多重宇宙》試鏡機會，試鏡完2個月都沒接到通知，本來以為無望了，沒想到又再接到第2次試鏡的機會，「我覺得自己表現得不錯，但走出去的時候看到一個更高更帥，像是從雜誌走出來的男演員，我打給經紀人說應該得不到角色了」，因此得知試鏡通過時，關繼威興奮到跳起來，但看到楊紫瓊跟潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）等厲害的演員齊聚一堂，這讓他非常緊張，為了完美呈現，關繼威每天上表演課，更為了電影裡一場「腰包」武打戲，還特地把道具帶回家練習，不管走到哪就甩到哪，因此弄壞不少家具惹得老婆「森77」。

在閱讀劇本前，關繼威先看了《屍控奇幻旅程》，看到「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫飾演會放屁的屍體，讓他更加期待跟「丹丹導演」丹尼爾關和丹尼爾舒奈特合作，看到劇本更是老淚縱橫「我覺得這個角色是為了我寫的」，特別提到跟不同導演合作的差異，像他跟王家衛拍攝《2046》5年從來沒有劇本，但《媽的多重宇宙》整個劇本都是準備好的，並且拍攝過程中不會進行更改，讓他覺得很開心體驗到不同的拍片風格。他拍攝《媽的多重宇宙》時，還特別帶來在香港拍電影的習俗，像開機時剛好遇到農曆年，他跟導演以及眾演員一起做開鏡拜拜儀式，還準備烤乳豬，透過官方社群看到潔米李寇帝絲頂著戲裡的「大媽」裝扮拿香拜拜的樣貌非常有趣，除此之外，如果有演員因劇情安排被賜死「領便當」，關繼威也會確保他們一定會拿到一個有裝錢的紅包。

《媽的多重宇宙》創作團隊跟台灣也超有緣份，除了男女主角楊紫瓊跟關繼威都曾來台拍戲過以外，劇中飾演楊紫瓊爸爸的吳漢章，多年前也曾來台與徐楓、林月雲、歸亞蕾等人合作過電影《源》，飾演女兒的史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）和導演丹尼爾關的母親都是台灣人，他們表示很期待疫情趨緩後能來寶島跟大家見面大啖美食。《媽的多重宇宙》將於4月22日在台上映，做為今年台灣金馬奇幻影展的開幕片，售票也立刻秒殺，許多粉絲跪求讓票，為了回饋影迷，發行商台北双喜電影特別安排唯一一場「宇宙搖搶先看」特別放映讓台灣觀眾可以在4月16日一睹為快。