國民黨五連霸高市議員陳麗娜昨天剛喊出交棒後，今同黨仁武、大社等選區，也是五連霸的議員許慧玉今也宣布不連任，她說，要好好養病以及把時間留給家人。

許慧玉晚間在臉書寫道，從政20年，看盡人性善與惡！尤其在身體調養階段，有人雪中送炭，但有人讓她迷惑不解，「金剛經」讓我頓悟許多解不開的謎。

「很多人笑我傻，我一笑置之！人生無常，殊不知我在乎的是人生的價值，而不是生命的長短或舞台！」許慧玉近年因身體欠安，上屆原本也傳出不再競選，最後關頭仍出馬，但除了質詢及服務選民外，鮮少露面。

許慧玉提到，忙碌的工作，很少有時間與父母相處，面對已年邁的雙親，尤其是母親對她的身體的擔憂與操勞，心裡有不少愧疚！「面對高壓的工作，我仍會秉持初衷，盡己本分！」

此外，原本傳出藍營大岡山議員方信淵也有萌生退意，但今在國民黨高市議員參選領表的最後一天，方仍完成領表作業。國民黨高市黨部統計，昨天與今天總共39人領表，預計提名36席參選。