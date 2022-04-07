俄烏戰火對全球的衝擊不僅僅是重要穀物供應短少，肥料出口也受到影響。肥料不足將造成糧食供應吃緊，推高全球糧價，並加劇通膨壓力。

根據摩根士丹利估計，俄羅斯與白俄羅斯合計占全球鉀肥出口的四成，西方制裁衝擊俄國出口。雪上加霜的是，白俄羅斯一家鉀肥大廠2月宣告不可抗力，無法履約。

此外，俄羅斯亦供應全球11％的尿素和48％的硝酸銨。俄羅斯與烏克蘭合計出口28％由氮、磷、鉀製成的肥料。

制裁與戰爭造成肥料供應中斷，導致肥料價格一飛衝天，讓高漲的糧價進一步躥升。

肥料製造商暨批發商CF Industries執行長威爾（Tony Will）表示，全球肥料供應非常緊繃。多項因素匯集造成肥料不足，前所未見的需求加上可取得的供給量大幅萎縮，俄烏戰爭與兩國出口前景不明，又讓情況惡化。

道明證券（TD Securities）商品策略部門全球主管梅拉克（Bart Melek）表示，我們面臨地緣政治風險、投入成本攀升與供不應求。

穀物短缺將推高基本食物和其他大宗商品價格。梅拉克指出，這將導致以穀物、小麥和玉米為原料的產品投入成本攀升。在此同時，牛肉和豬肉價格大幅上漲，加重家庭的生活成本壓力。

梅拉克指出，2021年玉米價格飆漲57％，2022年可能持續波動。小麥繼2021年大漲27％後，2022年可能再漲22％。

2022年迄今小麥期貨價飆漲35％，玉米期貨價躥升28％，黃豆期貨價勁揚21％。摩根士丹利預期，穀物價格將高於2021年的水準，直至2023年。

摩根士丹利表示，俄烏交戰之前，拉美氣候乾燥不利種植，穀物庫存降至低點，並帶動價格大漲，戰爭加重穀物供應、肥料使用與作物產量的不確定性。