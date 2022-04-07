#Ukraine: Insane combat footage shows a single Ukrainian tank engaging a large #Russia-n convoy consisting of several tanks and BTR-82A. Several Russian vehicles destroyed. pic.twitter.com/q6DUmRE98y — Arslon Xudosi 🇺🇦 (@Arslon_Xudosi) April 5, 2022

近期社群平台一段俄烏雙方在基輔(Kyiv)周圍城鎮交手畫面，將烏克蘭超狂戰鬥力展現的淋漓盡致。一輛烏軍主力戰車T-64埋伏在合適地點，接著主動出擊殲滅一整排俄軍BTR-82A裝甲運兵車對隊，推測數量至少有10輛。只見砲擊一發接著一發，裝甲車接連竄出熊熊火光，場面令人震懾。

據英國「鏡報」（The Mirror）報導，俄烏這場一對多的激烈對峙發生3月30日，空拍機從遠處拍下，距離烏克蘭首都基輔以西80公里城鎮新巴桑（Nova Basan），可以看到畫面左下方一輛當時正在埋伏的烏軍主力戰車T-64蠢蠢欲動，待時機成熟後，單槍匹馬發動攻擊，一整排路過的俄軍BTR-82A裝甲運兵車隊接連燒成一團火球，而該輛T-64似乎沒被敵軍發現，持續火力襲擊，直到援軍抵達為止。

空拍畫面清楚錄下，不同角度俄軍裝甲車爆炸的慘況，影片最後出現大火吞噬一輛裝甲車，旁邊還倒臥兩具不幸遭火吻的俄士兵遺體，再次見證烏克蘭命中紅心的超強軍事實力。

早前烏方已經重新掌握基輔州控制權，一名美國國防部官員透露，「我認為俄軍已經完全撤出基輔周圍。」英國國防部則表示，俄羅斯可能需要重新調整兵力以及補給，進而展開下一次的侵略行動。