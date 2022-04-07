澳洲東南部新南威爾斯省發生極強暴雨，氣象單位形容「一夜之間下了一個多月的降雨」，導致雪梨以及週遭地區多處發生水患，數千人被下令撤離。

半島電視台(Aljazeera)報導，自今年年初以來，雪梨的降雨量達到1,226.8公釐，，這是自1859年有記錄以來的最高降雨量，破了歷史紀錄。而且與1956年的舊記錄相比，竟多出200公釐之譜！

如此龐大的水量當然會造成山洪爆發與淹水，當局警告說，三條主要河流可能會決堤，立即命令居住在奇平諾頓鎮(Chipping Norton)西南郊區部分地區，以及卡姆登鎮(Camden)更南邊的居民撤離。

新南威爾士州緊急狀態專員奧斯汀(Daniel Austin)在記者會上說：「幾乎每小時都有異常劇烈、短暫的暴雨，造成山洪暴發事件，請民眾必須隨時注意警報發布。」緊急救援人員也敦促雪梨市的500萬人避免不必要的旅行，以免受困陌生的環境中。

然而，這場降雨極不平均，新南威爾斯的西北部地區幾乎沒有下雨。顯然這是標準的極端氣候問題。氣象專家說，今年確實有反聖嬰現象(La Niña，又叫拉妮娜現象)，但以往的反聖嬰年不會如此激烈。