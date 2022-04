泰隆艾格頓在《黑鳥》中因涉嫌販毒被判最輕10年有期徒刑。(Apple TV+提供)

自小精通武打的英國男星泰隆艾格頓(Taron Egerton) ,繼《金牌特務》後將再於全新影集《黑鳥》中展露好身手。該劇靈感取材自真實事件,節奏緊湊、戲劇性的發展將打破過去犯罪影集的想像,故事也將赤裸地呈現在蟲蟲高聳柵欄後那些未解之謎的無奈悲歌。

該劇改編自雙人作家組合,詹姆斯西恩和希勒爾列文所共同撰寫的真實犯罪回憶錄《In With The Devil: A Fallen Hero A Serial Killer and A Dangerous Bargain for Redemption》。

影集中的殺人犯主角賴瑞,將由因《李察朱威爾事件》獲得美國評論協會最突破性演出獎的保羅華特豪澤(Paul Walter Hauser)飾演,由曾被改編成電影《隔離島》的知名小說家丹尼斯勒翰進行編撰和製作。前3集由憑《牛頭悲歌》獲得奧斯卡最佳外語片提名的導演麥可R羅斯卡姆執導。

故事講述泰隆艾格頓飾演的高中明星足球員「吉米基恩」,因涉嫌販毒被判最輕10年有期徒刑,然而天降機運,若他能成功讓連環殺人犯招供便能換得假釋機會。當吉米意識到這是他唯一重返正常生活的方法後便馬上答應了條件交換,搬進重罪監獄與殺人犯賴瑞霍爾同住。究竟高竿的賴瑞會講實話,或是吉米才是陷入賴瑞安排好的騙局的魁儡,令人好奇。第一季共6集,將於7月8日在Apple TV+首播2集,每週五更新1集。