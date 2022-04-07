中華職棒7日富邦悍將在新莊主場迎戰樂天桃猿，是兩隊本季首次對戰，悍將雖然4局上先掉1分，但在4、5兩局各攻下1分超前，不過桃猿7局上強攻3分要回領先，並在9局下追加1分，最終桃猿5比2踢館成功，悍將苦吞開季3連敗。

悍將推出陳鴻文掛帥，與桃猿洋投狂威上演土洋對決，狂威主投6局被敲7支安打、飆4次三振，掉的2分都是自責分，但順利收下勝投，桃猿後援投手朱俊祥則拿下個人繼2014年後、暌違8年的首次救援成功。

桃猿開路先鋒林立林立5打數1安打，進帳2分打點，也跑回1分，邱丹4打數2安打，得到2分，捕手陳晨威也有3打數3安打佳作，也有1分得分。

4局上桃猿率先得分，不過4局下悍將立刻反擊，首位上場打擊的高國麟靠著二壘安打上壘，霸帝士補上一壘安打護送高國麟得到追平分；5局下悍將申皓瑋率先以二壘安打攻占壘包，隊友于森旭犧牲短打助申皓瑋上到三壘，第9棒捕手林琨笙補上一發二壘打，送回球隊第2分。

7局上桃猿攻勢再起，邱丹、陳晨威與林立連續安打，其中林立更是一棒送回2分，接著成晉擊出內野滾地球、趁傳上壘，三壘跑者林立則是在和將一壘手林益全失誤下，回到本壘追加分數；9局上桃猿臨去秋波再添1分，帶著勝利離開。