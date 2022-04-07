即便供應鏈中斷揮之不去，德國2月工業生產依舊上揚。根據德國統計局7日公布，2月工業生產經日曆調整後月增0.2％，與市場預期一致，不過遜於1月的月增1.4％。與2021年相比，2月工業生產揚升3.2％，但較2020年2月下滑3.8％。