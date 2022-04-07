郭書瑤主持的衛視中文台《旅跑應援團》，邀好友大鶴帶她前進台中遊樂園，一圓兒時夢想。2人接連玩了咖啡杯、雲霄飛車、旋轉木馬，更把國際賽車道當成跑道跑了起來，郭書瑤說小時候夢想成為賽車場上的一員，還曾經想就讀汽修科當黑手，因為一個女生穿得很辣又會修車，技術又好，真的會帥到爆。

郭書瑤與大鶴因拍戲認識，大鶴說第一次看到郭書瑤時，不太敢接近她，認識後才發現她是個真性情的女生。2人背景相同，因為家境問題錯失許多童年時光，所以這趟台中行就是要找回童年的遺憾。

郭書瑤超愛遊樂園，但台灣的遊樂園一個都沒玩過，小時候還因為SARS關係取消畢業旅行，如今藉由節目讓郭書瑤在大鶴陪同下，決定一次玩個夠。尤其在玩雲霄飛車時，郭書瑤、大鶴和一群小朋友同車，剛出發時還很輕鬆地回頭跟小朋友搭話，沒想到上坡轉下坡後一陣加速，大鶴嚇得大叫，被郭書瑤虧叫得比後面小朋友還大聲。

2人在旋轉木馬上談起1個人旅遊經驗，郭書瑤回憶進入演藝圈後曾整整4年沒休過連假，好不容易有空檔，馬上安排第1次出國行程，就是1個人去日本迪士尼樂園玩，且一路上請路人幫她拍美照，但也因1個人去玩，看著樂園裡的歡樂、浪漫美景，才意識到忙到沒有好好的照顧自己，最後在樂園裡大哭一場。

接著兩人出現在樂園的國際賽車場跑道上，大鶴笑說因為他汽車駕照總共考了6次才過關，很難相信可以站在賽道上，不過由於2人沒有專業車手資格無法開車上路，決定用雙腳代替車輪，用跑步征服賽道。

兩人馬上轉往挑戰卡丁車，在室內空地過過乾癮，出發前郭書瑤還要在車子正前方的攝影師趕快離開，笑說：「我沒有駕照，我是三寶，你們要小心喔。」沒想到郭書瑤一踩下油門後，不只直線沒問題，還動作俐落繞過柱子轉彎回到出發地。大鶴也讚郭書瑤可以去考駕照了，讓郭書瑤笑說衝著大鶴這句話，決定明天就駕訓班報名。《旅跑應援團》每周五晚10點在衛視中文台播出。