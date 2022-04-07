為首購族規畫的小坪數建案，以小豪宅概念興建，包括豪宅級游泳池等機能俱全。（盧金足攝）

亞昕集團推出的「亞昕一沐」建案，7日舉行開工動土典禮。（業者提供／盧金足台中傳真）

台中市府啟動巨蛋計畫，帶動14期重劃區發展，加上百貨商圈漸成型，品牌建商紛卡位，亞昕集團推出「亞昕一沐」建案，7日舉行開工動土典禮，預計落成時間，將與漢神洲際購物中心、台中巨蛋園區發展無縫接軌，鄰近水湳經貿園區的國際化建設，帶動剛性購屋需求，被視為2022年首季房市風向球之一。

亞昕集團董事長姚連地表示，台中市7期容積高，密度也高，商業更重住宅，14期生活機能、綠意、空間舒適，以剛性需求為主，吸引首購族，為首購族規畫小坪數建案，以小豪宅概念興建，包括豪宅級的游泳池等機能俱全。

「百貨商圈、巨蛋商圈帶動周邊房價」，姚連地舉台北小巨蛋為例，附近的交易單價升高，商圈形成也帶動房價，台中市府的重大建設加持，讓14期躍為房市熱區。

姚連地強調，蓋好房子要有好的施工法，施工要有理念之外，營造廠也要有執行力，扣緊環節要求品質進步再進步。

上昕國際建築公司總經理楊濬輔指出，房地產是火車頭，帶動其他產業、稅收，亞昕集團歷經各種政策屹立業界，看準中台灣房市發展，2021年以首案「亞昕一緒」打響14期推案前哨戰，2022年春天接續推出台中第2案「亞昕一沐」。

占地403公頃的北屯14期重劃區，是台中規模最大市地重劃區，全區低密度、低建蔽、低容積、高綠覆「三低一高」，鄰近11期崇德小天母商圈，加上漢神洲際購物中心與台中巨蛋園區兩大重磅建設，鄰近水湳經貿園區發展利多，在各家建商競爭的14期，今日動工的「亞昕一沐」備受矚目。

楊濬輔強調，14期坐擁台中巨蛋與商圈2大重量級建設，與74號雙向匝道的低密度重劃區，也因鄰近11期崇德松竹商圈，成為少數在開發前期就具備完整機能的重劃區段。

未來從74號道銜接國道4號、國道1號，通勤中科園區僅需半小時，加上雙商場利多題材加持，成為14期房價最強支撐力；其中，又以位於漢神洲際購物中心和台中巨蛋園區中間的洲際段最受注目。

建商指出，旗艦級娛樂商城坐落14期的漢神洲際購物中心，未來將有一座占地3.4萬坪、逾6000個停車空間，由日本知名建築師隈研吾打造的台中巨蛋園區，占地6.95公頃，市府投入總經費65億元，可容納1萬5500觀眾席以上，規畫包含符合國際標準的主場館、副場館、實驗小學、附屬事業。

不僅可提供室內籃球、排球、羽球、網球，以及包括擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道等技擊類運動的專業運動賽事場地，更能作為大型展演及藝文交流活動的多元場域，打造酷運動酷城市，讓大型賽事、大型表演以台中為優先選擇，台中巨蛋孵化成功，也帶動14期的新商機。