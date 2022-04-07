日本AV女優波多野結衣有「暗黑林志玲」稱號，出道14年仍擁有高人氣，比起明星臉，她一秒拉近與粉絲距離的親切感更具賣點。在百變的作品中她時而扮演人妻，時而化身繼母，甚至是主動獻身的溫泉旅館老闆娘，今(7日)她則罕見PO出女僕裝扮比出V字，慶賀她的寫真集日前賣光光。

波多野結衣今在IG分享一張照片，看起來是她上(3)月賣個人週邊商品的場面，只見她穿著如奶油蛋糕般華麗的女僕裝，粉橘色裙擺上綴滿白色及粉紅蕾絲的藍裙，裙上一塊粉紅白點布料呈現圍裙感，上身同風格但露出辣度腰身，頭上也有粉紅蕾絲髮箍，整體穿搭可愛爆表很像小公主，但設計感仍以女僕風為基調。

結衣寫道：「謝謝在3月20日來現場的大家」，透露一直到當天她都很擔心，因為這是她第一次自己準備活動的所有東西，「好在很多人來買寫真書和商品，幾乎賣光了」。而她直到完成工作的最後一分鐘，才鬆了一口氣，但也很有成就感，本來以為帶​100本寫真集太多時，結果都賣光了，讓她非常開心。

粉絲回：「我超級想要買週邊的」、「超級美麗」、「第一次見到結衣很開心，真的很瘦很漂亮很可愛，有很多美好的回憶；還有妳在寫真集上簽名，這是我的寶貝」、「充滿感情的商品一眨眼就賣光了，這是一本傑作」、「真的很漂亮」，5小時獲8千多讚狂刷愛心。

波多野結衣在2019年林志玲結婚時，曾發5條動態祝賀她，其中她也向林志玲道歉說：「每次在台灣被採訪問到有關林志玲的問題時，我內心都想，跟你長得很像的竟然是我這種人，真的很抱歉」，但看到對方結婚，她也很替林志玲開心，展現了她細心貼心的一面。