上個月，大陸東方航空發生一起737-800客機的嚴重空難，東航5735號班機近乎俯衝的角度墜毀，調查還未有結果，然而馬來西亞航空在4月3日又發生MH2664的空中急墜事件，飛行高度損失600公尺，有些乘客被抛離座椅。所幸飛機被挽救回來，但乘客們著實嚇的不輕。目前馬來西亞民航局（CAAM）正展開調查。

新加坡海峽時報(StraitsTimes)報導，搭乘MH2664航班的乘客哈利瑪(Halimah Nasoha)在臉書上記述了這起空中驚魂，她記道：這架飛機是從吉隆坡飛往沙巴，大約是在班機起飛後30分鐘，遇到一陣急劇顛簸，大家都感覺到飛機不正常的失去高度，機艙滿是人們的驚慌、尖叫和哭泣。

哈利瑪回憶，機艙內顯示的飛行雷達跟踪器顯示，該航班已從 25,000英尺(7620公尺)下降到23,000 英尺(7,010m)才稍微平復，也就是下降了610公尺。

馬航MH2664 航班的航線。(圖/airlive)

她在臉書上寫道：「那感覺非常可怕，我真的覺得自己就要死了。…而且當時我沒繫安全帶，明顯感覺到自己”漂”在座位上。」

所幸，飛機成功返回，於下午 5 時 03 分安全降落在吉隆坡。乘客按計劃登上另一架飛機前往原目的地，費用由航空公司負擔。

馬來西亞航空公司事後發表的聲明表示，從吉隆坡國際機場（KLIA）起飛的 MH2664 航班遇到飛機的技術問題而折返，而且飛行途中遇遭到惡劣天氣，使情況更加複雜。

。

CAAM的官員切斯特-武志順( Chester Voo Chee Soon) 表示，將會審查 MH2664 航班的飛行紀錄儀盒子，以查明問題的根源。

武志順先肯定飛行員，他說：「初步數據顯示，飛行員在遇到飛機出現問題後，做出了正確的應對。」

他補充說：「CAAM 將繼續仔細調查監控，不會在任何危及航空公司運營和公眾安全的問題上做出妥協。」

MH2664 航班與3月21日的東航MU5735 航班，都是波音737-800客機，不得不令人聯想，是不是飛機本身的問題。

CAAM尚未回應同型737-800是否會因此停飛，馬航的機隊中應該有不少737-800。