農地違章工廠遍布問題未解，經監委田秋堇、林盛豐調查發現，農地違章工廠輔導多年不減反增，《工輔法》修法規定，2016年5月20以後新增的農地違章工廠，應依法停止供電、供水及拆除，但執行成效有限，農地違章工廠仍有蔓延、衝擊食安，糾正經濟部。

監委表示，《工廠管理輔導法》已於2019年7月24日三度修正，並在2020年3月20日施行，明定各地主管機關針對2016年5月20日以後新建農地違章工廠，依法停止供電、供電及拆除的「止血線」。

監委說，然而，經查經濟部中部辦公室截至今年元旦資料顯示，該部納入優先查報名單共1700家，經勘查確認未登記工廠共185家，其中停止供水供電者15家、拆除者僅6家，也就是確實執行斷水斷電、即報即拆者僅占少數，顯見不肖業者心存僥倖仍在搶建，違章工廠於農地上仍有蔓延之勢。

監委指出，農地違章工廠如果污染農田及灌溉水質，對食安恐造成長期風險。即便《工輔法》修法，新增經濟部應監督各縣市主管機關執行情形，實際上，面對各縣市執法力道不足或怠於執行者，經濟部卻未能督導各地政府「即報即拆」，核有違失，提案糾正經濟部。