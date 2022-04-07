交通部本月1日公告調整高鐵「政府核定基本費率標準」為每人4.313元／人公里，意即調整後，北高票價將從1490元調整為1630元。高鐵回應，每年定期檢討政府核定基本費率，並報請董事會討論。

據悉，高鐵票價調整案除要報請董事會同意外，還要經過交通部第二道關卡同意，過關機率不高。

交通部日前公告，依據行政院主計總處公告之台灣地區消費者物價總指數計算，2021年台灣地區消費者物價總指數之年變動率為1.96％，及最近一次調整政府核定之基本費率標準（2017年）至本年檢討時之台灣地區消費者物價總指數累績變動率為4.32％，已達3％以上，故調整「政府核定基本費率標準」（FG2022年）為4.313元／人公里。

另依據「台灣南北高速鐵路興建營運合約」規定，交通部查核前一年度「法定優待票」與「離峰、通勤及特定旅運需求等差別定價優惠措施」實際執行值訂定C1及C2，當與最近一次核定公告結果之差異數在增加或減少1個百分點內時，C1＋C2不予調整。

今年查核台灣高鐵公司2021年「法定優待票」與「離峰、通勤及特定旅運需求等差別定價優惠措施」實際執行值，結果C1＝7.179％，C2＝4.232％。今年度查核試算之C1＋C2＝11.4％，與最近一次（2021年）核定公告結果11.2％差異數在1個百分點內，故依約本年度C1＋C2不調整。

依此基本費率試算，台北到高雄的票價，將可從現行1490元調高至1630元，漲140元。

台灣高鐵公司回應，高鐵費率訂定與調整，是依據高鐵公司與政府簽定之「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，每年由交通部依「台灣地區消費者物價總指數」（GICP）變動情形，定期檢討政府核定基本費率及對外公告後，依據合約所規範之機制進行特許公司自訂基本費率之檢討。

高鐵強調，自訂基本費率與票價是否調整，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部之營運成本，外部之社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。