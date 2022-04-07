國際知名學者、也是IPCC《減緩氣候變遷》報告建築專章首席作者Yamina Saheb今天受台達基金會邀請參與「台達氣候沙龍」時表示，建築部門在未來減碳路徑的重要性，報告裡特別強調「豐足」(sufficiency)概念，透過政策的規範和導引，可以預先避免能源、材料、水和土地的浪費，大幅提高建築部門的減碳績效。

Yamina Saheb強調，即便位於不同的氣候特色跟地理條件，各國的建築部門都有可能達到零耗能、甚至零碳的潛力。

成立於1988年的IPCC，是由世界氣象組織（WMO）及聯合國環境規劃署（UNEP）共同成立的氣象科學權威機構，為各國決策者研擬政策最常參考的科學證據及風險評估基礎。自去年8月份以來，IPCC陸續發表三份AR6報告，分別闡述氣候變遷的物理科學證據、衝擊及脆弱度、減緩技術等諸多層面，引發世界各國高度關注。