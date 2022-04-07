籃籃（左起）、浩子、詹惟中、艾瑞絲以及阿翔。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》本周播出浩角翔起、籃籃、艾瑞絲帶大家到台北體驗當風水命理師，一行人先來到台北市精華地段的職人家，剛進門就被要求三跪九叩，轉頭後竟是藝人詹惟中，讓大家紛紛吐槽自己人還裝神弄鬼，他卻表示風水命理大師要有個樣子，人家才會相信專業阿。

詹惟中在節目中教大家怎麼看風水、手相、面相、運勢，還會帶大家到2個神祕的地點實戰，最後到西門町的街頭隨機找路人幫忙看運勢當作抽考，路人評價最高的才可以繼承他的衣缽。

他先以自宅當範例，詳細介紹如何巧妙地擺設財位、廁所、廚房等才能逢凶化吉。接著以籃籃的手相當作範例，教大家看運勢。其中，提到浩子的生命線特長，就代表「命根子」特長，還誇張說曾在浩子褲頭看到過「第三隻腳」，讓浩子害羞燦笑：「大到藏不住！」

看完手相，詹惟中帶大家到艾瑞絲的家，艾瑞絲表示之前請詹惟中看過風水，依照他的擺設收入變多，連寫真年曆都賣光，事業運越來越好，節目錄到中途時，突然發生超大地震，嚇得大夥趴在地上，詭異的畫面讓工作人員哭笑不得，開玩笑說：「老師洩漏太多天機了啦！」

接著參觀艾瑞閨房時，籃籃意外在她的衣櫃裡面，發現了2件性感服裝，一套是美少女戰士的性感學生服，另一套是可愛帶點性感的超短睡衣，詹老師這才恍然大悟，原來自己社群粉絲數量這麼少就是因為「穿太多」，浩子也惡趣味的狂慫恿他換上，但也還沒等他答應其他人就幫詹老師換裝，穿完之後馬上被眾人嫌棄「太可怕」。