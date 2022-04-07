高人氣網紅蔡譯心（Candice）被稱為「173cm玉腿妹」，擁有甜美臉蛋與超修長的模特兒身材，去(2021)年她為「高雄海洋派對」代言時，因與市長陳其邁貼身合影，引發網友「可惡！想當高雄市長」的熱議；前(5日)她被小編捕捉室內穿泳裝開腿照，被形容「拍不到的地方就如此放縱」，稱她為「霸氣姊」；平日都以「下衣失蹤」或「絕對領域」美腿照為日常的她，昨(6日)則難得露出了絕美UU，讓粉絲大飽眼福。

蔡譯心前日分享一張「小編視角」照，畫面中她身穿藍色比基尼泳裝，在室外背景是泳池及躺椅的旅館房間中，跨坐在椅子上對著架好的手機，不知道是開直播或與人通話，平常都露腿的蔡譯心難得展現胸前春光，在藍色基調背景裡的她充滿清涼感，一秒帶人飛進夏天。

而她的小編也發文：「拍不到的地方就如此放縱呢，真不愧是我的霸氣姊。逃生出口在左邊~嚇到的塊陶(快逃)啊~~~~~~by三號」；平常都是美腿搭配微笑的蔡譯心，就這麼被小編出賣了她鏡頭外的姿勢；網友看了笑回：「這樣的坐姿太霸氣了，不愧是我們譯心大姐頭」、「太會取角度了」、「太犧牲形象了！」、「三號從不讓人失望XD」、「這樣才是真正的美」、「水啦！偷拍照 下次請多多益善」。

昨她也難得露出了絕美UU，一襲迷你白裙照常露出絕對領域，逆天長腿都是粉絲們欣賞慣了的，粉紅小可愛的蕾絲肩帶掉到手臂，香肩與雪白UU構成一幅美景，低頭撥髮的嬌羞神態電暈網友，回：「好美好美」、「茶金美女」、「譯心真的美的好有氣質」、「好甜美」，不到1天近萬讚，狂刷無數排愛心。

本身職業就是專業模特兒的蔡譯心，光是一雙大長腿就長達110公分，去(2021)年曾受邀前往高雄替「高雄海洋派對」站台，還與市長陳其邁合照而上新聞；當時她在臉書上分享一張SUP立式划槳的照片，只見蔡譯心穿著一件白色的比基尼，站在槳板上露出開心的大笑，凹凸有致的火辣身材令網友噴鼻血。