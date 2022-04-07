為平抑因俄烏戰爭飆漲的油價，國際能源總署（IEA）31個成員國打算再釋出1.2億桶緊急儲油，當中包括美國先前宣布要釋出的6,000萬桶戰備儲油。此消息一出周三國際油價收跌逾5％，觸及3周低點，紐約期油甚至跌破100美元關卡。

周三倫敦布蘭特期油收跌5.2％，報每桶101.07美元；紐約西德州中級原油期貨終場跌5.6％，摜破100美元收在每桶96.23美元，雙創3月16日來收盤新低。但周四兩大原油合約皆回漲超過1％。

IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）6日推文透露，IEA正推動成員國集體釋出1.2億桶儲油，其中半數也就是6,000萬桶來自美國的戰備儲油。換言之，美國以外的IEA成員國，將另行釋出6,000萬桶儲油。

美國拜登總統上周才宣布，未來半年以每天100萬桶的速度，共釋出1.8億桶戰備儲油，加上IEA成員國聯合釋出的1.2億桶（扣掉已計入美國1.8億桶戰備儲油內的6,000萬桶），總計有2.4億桶戰略儲油將釋出到油市。

這已是IEA短短一個多月內，第二度宣布釋出緊急儲油，IEA甫於3月初承諾要釋出6,000萬桶儲油，美國貢獻其中3,000萬桶。自俄羅斯入侵烏克蘭後，國際油價狂飆不止，全世界都在跟高通膨奮戰之際，燃料成本增加更傷消費者荷包。

澳洲國民銀行（NAB）分析師摩爾（Baden Moore）表示，IEA3月1日宣布從5月起到今年結束，每日要額外供應100萬桶原油，加上這最新一波釋油行動，應可在近期內達到抑制油價目的。

IEA指出，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯遭到西方國家嚴厲制裁，出產的石油很難找到買家，因而自4月起，俄國可能每日被迫減產300萬桶。

一旦俄國減產成真，IEA釋出的緊急儲油可填補43％的供應缺口。俄國侵烏之前，每日原油出口總量約800萬桶。

不過分析師警告，俄羅斯供油缺口問題恐持續困擾全球，美國及其盟國釋出緊急儲油只能解一時之急，長遠的解決辦法不是增加供給，就是減少需求。