本土疫情持續發燒，清零或共存的話題再度受到民眾關注，今（7日）中央疫情指揮中心指揮官陳時中首度鬆口，坦言現在清零是不可能的，必然會與病毒共存。對此，有男網友好奇，既然要與病毒共存，「大家想先廢除哪些防疫措施」，引起網友熱議。

總統蔡英文昨（6日）指出，台灣現階段的防疫策略應以「減災」為目標，往「重症求清零、有效管控輕症」的方向前進。指揮官陳時中也在稍早的記者會上坦言，現在清零是不可能的，未來在形式上一步一步走，必然會與病毒共存。

對此，一名男網友今天在PTT八卦板發文表示，既然中央也宣布要跟病毒共存了，勢必有很多措施會一起廢除。他認為，最先廢除的應該是防疫旅館、隔離天數等措施，但這些措施對日常生活其實影響不大，對民眾來說，比較有感的應該是戴口罩、實聯制等措施，因此好奇「大家想先廢除哪些防疫措施」。

貼文一出立刻湧入大批網友回應，「到處清消、集中隔離、隔離天數太長，這3個很討厭」、「量體溫，一堆根本量不準的儀器」、「當然是先廢了匡列隔離啊」、「匡列者居家隔離，生產力直接砍半」、「全廢啊！都說共存了防什麼防」、「中央指揮中心記者會，小感冒沒必要存在」、「口罩可以減少病毒傳播，應該是最晚廢的」。

眾多留言中，「實聯制」被最多人點名應該先廢除，「簡訊實聯制」、「實聯制先廢，沒意義」、「實聯制已經沒必要了，疫調沒辦法做」、「實名制本身已名存實亡了」、「實聯制和量體溫，這種表面功夫就快廢吧」、「老實說根本就應付了事，已經失去意義了」。