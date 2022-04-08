高點綜合台《震震有詞》邀請兩性專家苦苓、資深媒體人許聖梅、命理專家書珩、律師蔡政峯，一同從新聞中發生的實際案例，延伸探討面相、八字是不是都能成為毀婚或分手的理由。

日前沸沸揚揚的大S離婚、再婚具俊曄，命理專家書珩分別就他們的面相分析，書珩表示大S面相耳高於眉，從年輕時就很確定自己要的是什麼，下巴偏尖對愛情比較偏執，汪小菲耳朵一高一低、一貼一張，個性猶豫不決容易頭婚必敗，而張蘭眉型屬於巨星眉，個性外顯無法接受別人比她紅，且她鼻頭較尖自我意識強，對應到與大S婆媳之間相處，兩人容易爭鋒相對不相讓。至於大S再婚對象具俊曄，書珩說他光頭但有鬍子，在事業上有企圖心跟想法，但從他的眼神偏溫柔非銳利型，比較容易為愛妥協，書珩說：「所以是他從韓國來台配合大S生活。」

命理專家書珩上節目分析面相。（和展影視提供）

雖然現在是開放社會，但仍存在著長輩會以面相、八字、家世介入下一代的婚姻，資深媒體人許聖梅分享一個案例，她說許多長輩很注重男女雙方八字合不合，曾有女網友跟家中是傳統產業的男友交往3個月後，男方跟女友要了生辰八字，起初女友不以為意，只是每次陪男友回家都特別繞一大圈，刻意不經過家裡工廠，一問之下才知道：「我媽媽說妳不能旺夫，怕妳影響到我們家的事業。」某日女生在男友家中幫忙打掃，竟發現自己的八字被壓在地毯下，男友媽媽也說溜嘴下次會放好，她才驚覺難怪每次來男友家總感覺頭暈不適，命理專家書珩說：「這其實類似香港打小人的方式，用意念讓對方變差的術法，很不應該。」

兩性專家苦苓聽完上述例子說：「難怪我媽媽死都不肯讓我知道我幾點出生，原來是她擔心我外型就已經不出眾了，怕別人拿我的八字去合之後更難找到另一半。」他用幽默方式點出，感情應該是兩個人的經營，而不是光看面相、八字等因素。