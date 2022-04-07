綜合外媒報導，原訂10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）驚傳確診新冠肺炎，恐怕影響周末訪台計畫。他的發言人表示，目前裴洛西一切安好沒有任何症狀。