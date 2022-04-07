美眾議院議長裴洛西確診 週末訪台計畫恐生變 23:302022/04/07 中時新聞網 徐沛琪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 綜合外媒報導，原訂10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）驚傳確診新冠肺炎，恐怕影響周末訪台計畫。他的發言人表示，目前裴洛西一切安好沒有任何症狀。 臺灣關係法43周年 美眾院議長裴洛西將率團訪台 美副國務卿籲北京記取俄國教訓 犯台國際必回應 #裴洛西 #訪台 #計畫 #周末 #傳美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美發布年度留學生報告 陸生近35萬是亞洲最大生源地 20:212022/04/07 兩岸 美眾院議長裴洛西將訪台 胡錫進建議：台海禁飛、戰機飛越台灣 17:562022/04/07 兩岸 報導稱裴洛西或訪台 陸外交部用四個「嚴重」嚴正回應 16:422022/04/07 兩岸 瑞典及歐洲議員訪團將訪台 府：展現友台力量正在茁壯 14:482022/04/07 政治 台商未報美國個人稅 應盡快申請展延 17:362022/04/07 財經 普丁僥倖躲過倒債！老美不忍了出絕招 俄終極苦果在後頭 10:002022/04/07 財經 《國際產業》首輪籌資 幣安美國獲挹注逾2億美元 14:192022/04/07 財經 樞密院十號：用極速嚇唬中國？美英澳「失敗者聯盟」沒資格 21:582022/04/07 兩岸 不斷更新》聯合國大會將表決俄羅斯在人權理事會的資格 19:252022/04/07 國際 美副國務卿表示大陸若犯台將受到制裁 外交部：美傳達對台安全承諾 14:522022/04/07 政治 傳裴洛西訪台 陸專家評美對台「動作」：不排除提高軍事嚇阻 14:562022/04/07 兩岸 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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