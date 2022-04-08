鄭弘儀與朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》近日邀請《智樂活》創辦人小畢老師畢偉功、小麟老師陳麟，分享教導銀髮族使用3C產品的經驗與趣事。兩位老師介紹最受銀髮族歡迎的APP排名，分別有通訊軟體、拍照、修圖等App。鄭弘儀透露自己拍照完全不修圖，甚至還爆料有些民意代表美肌功能開太大，導致在節目上秀照片時讓人認不出本人。

雖說皺紋是歲月累積下來的智慧，但是小麟老師透露很多長輩還是很在意外表，自己看了也開心。鄭弘儀接著說，母親過世前，開刀解決了白內障的問題，結果開完刀母親卻跟他說：「唉唷，我怎麼皺紋這麼多，我都不知道。」他笑說，有時候還是不要看那麼清楚比較好。

《智樂活》是教導長者使用3C用品的團體，創業5年，目前共累積27位兼職老師，經常受邀至教會、里長辦事處、老服中心上課，從55歲以上到101歲的學生都有。101歲的學員不僅上課坐第一排，還會帶紙、筆做筆記，小畢老師說，「很多時候長輩只是需要與人有連結，跟大家一起學習，可以讓他每天對生活有期待，學習也讓他感到有成就感。」

鄭弘儀說，之前打高爾夫球時遇到一位104歲的人瑞，聽到對方在前面開球，他秒變小粉絲，衝去找對方合影，對方還中氣十足地問：「你不是鄭先生嗎？」鄭弘儀被他的健康與活力驚艷，還要求拍他開球的影片，打算拿去給朋友看，讓老先生聽了非常高興。

除了基礎課程，《智樂活》還會教Google Map等對長者來說較進階的課程。小畢老師分享，曾在教實際街景課程時，請學生輸入自己家的地址看看360度實景照片，結果有一位學員突然哽咽落淚，後來才知道，學員在搜尋自己家地址時，無意間發現了已經過世母親生前坐在家裡門口的身影，剛好被街景車拍下，意外發現這張照片，讓學生既驚喜又感動，也讓他體會這份工作帶來的成就感。