新北市土城警分局偵查隊王姓姓偵查佐因與確診友人接觸，匡列居隔6日採檢陽性，而他曾在3日與確診友人到台北新兒童樂園遊玩、共餐。（土城警分局提供）

北市確診個案25006足跡。（台北市政府提供）

新北市土城警分局偵查隊王姓偵查佐，因4月3日與一名確診友人到兒童新樂園遊玩、共餐遭隔離，6日確診。該名友人傳出是北市公布9家染疫酒店之一金昌酒吧的小姐，對此，土城警分局回應，王姓偵查佐3月於夜店與該女性友人認識，對方自稱從事殯葬業，4月3日雙方第2次碰面，對方仍稱從事殯葬大體化妝等工作。

王姓偵查佐因4月3日與北市確診個案25006到兒童新樂園遊玩、共餐，5日被通知隔離，6日上午前往土城醫院做PCR檢測確診；而根據北市公布的案25006足跡，除了4月3日有到兒童新樂園，4月1日、2日、3日都有林森北路金昌酒吧足跡，被推測是該店小姐。

對此，土城警分局發出聲明，表示王員與女性友人僅見過2次面，第一次是今年3月28日在台北市夜店(無列管)偶遇認識，聊天過程該女自稱從事殯葬業，王員隨後便獨自搭乘計程車返家。

之後女性友人主動邀約4月3日再見面吃飯，該女提議想去遊樂園逛，故王員於3日上午開車載她至士林的兒童新樂園，途中聊天時，王員再度詢問對方工作，該女表示從事殯葬大體化妝等工作。

土城分局表示，為避免疫情擴散，針對與王員同時段上班及接觸人員，擴大匡列19名員警，於4月6日前往醫院進行PCR檢驗，PCR檢測結果均為陰性，並立即啟動警安關懷小組，運用line群組關心居隔及確診同仁的身心健康狀況，適時給予同仁必要之協助，降低因本次事件所引發之焦慮恐慌。

北市衛生局7日晚間公布9家染疫酒店的名單，包括中山區南京東路3段的「金拿督商務會所」、林森北路「君悅酒店」、錦州街「龍昇酒吧」、林森北路「百達妃麗」、松江路「威士登商務會館」、林森北路「富貴酒店」、錦州街「皇冠酒吧」、林森北路「金昌酒吧」，以及大安區忠孝東路3段「世盟百欣商務酒店」。