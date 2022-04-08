交通部核定台灣高鐵最新基本費率，由現行每人每公里新台幣4.134元調為4.313元，為4年來首度調漲，若以台北到高雄票價計算，最高將調漲140元。對此，台灣高鐵表示，基本費率訂定與調整，將整體評估後報董事會討論決定。

交通部公告，依照消費者物價總指數計算，110年台灣地區消費者物價總指數的年變動率為1.96％，及最近一次調整政府核定的基本費率標準（106年）至本年檢討時的台灣地區消費者物價總指數累績變動率為4.32％，已達3％以上，調整111年「政府核定基本費率標準」為每人每公里4.313元。

此外，台灣高鐵票價參考因素還包括前一年度「法定優待票」（C1）與「離峰、通勤及特定旅運需求等差別定價優惠措施」（C2），差異數在1個百分點內不調整，交通部公告111年的C1+C2維持110年的11.2％。

台灣高鐵表示，高鐵費率訂定與調整，是依據高鐵公司與政府簽定「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，每年由交通部依「台灣地區消費者物價總指數(GICP)」變動情形，定期檢討政府核定基本費率及對外公告後，依據合約所規範機制進行特許公司自訂基本費率檢討。

交通部核定基本費率提供票價有調漲空間，後續高鐵自訂基本費率與票價是否調整，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部營運成本，外部社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。

回顧上次交通部調整基本費率已是106年，當時高鐵基本費率標準從每公里4.009元，上調至4.134元，但並未因此進行調整票價。一路凍漲至今，此次為台灣高鐵財改後第二度調漲基本費率，是否會獲得大股東交通部點頭，進而調高台灣高鐵票價，成為市場關注焦點。