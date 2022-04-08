國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，並強調黨主席朱立倫的確對他說過「我不會提名你」。民眾黨選戰召集人立委蔡壁如表示，羅是一級戰將，歡迎加入民眾黨；羅則回應，他心領了並說一聲「謝謝」，他並沒有加入民眾黨的規畫，而來自他黨的肯定，他只能苦澀一笑。貼文一出，至截稿為止已吸引7千多名網友按讚。

羅智強7日在臉書表示，蔡壁如稱讚他是「一級戰將」，並邀請加入民眾黨，他只能說心領了，並沒有加入民眾黨的規畫，但是在禮貌上，他還是要說一聲「謝謝」，特別是在今日此時，這樣一聲來自他黨的肯定，只能苦澀的一笑。

羅智強接著表示，這些年來，他一直主張台灣的政黨不該用藍綠白的顏色區分，應該用「執政」和「在野」的角色區分，特別是在執政黨獨大獨強的時代，在野者監督政府的責任也特別重要，所以國民黨要加油、民眾黨也要加油。

網友紛紛表示，「強哥就是強，所以才引起大家關注，光復桃園，贏是唯一出路，強哥一定可以的，加油」、「蔡壁如是來吃國民黨豆腐的，這個機會是朱立倫給的」、「我已放生國民黨了，改投民眾黨」、「將帥無能，累的只有戰神強哥呀」。