歐盟同意禁止俄國煤炭進口，此為俄烏交戰6周以來，歐盟首次抵制俄國能源，然而歐盟會員國對於禁運俄國石油與天然氣意見分歧，德國基於對經濟衝擊過大，反對制裁俄國油氣。歐盟暫時不會對俄國主要收入來源油氣開刀，激勵盧布衝上6周新高。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）6日表示，歐盟不考慮禁止進口俄國天然氣，帶動盧布匯價衝上6周新高水準，報78.954盧布兌1美元。

歐盟會員國6日支持最新制裁措施，同意禁止俄國煤炭進口，預料8日便會正式批准。歐盟2021年自俄國進口的煤炭約價值40億歐元，而油氣進口則高達1,000億歐元。

歐盟官員與部分會員國力促布魯塞爾降低俄國石油進口，但提案持續遭到德國反對。德國表示禁止俄國油氣對歐盟經濟的衝擊更大，超越普丁發動戰爭的能力。

根據國際能源總署（IEA），歐盟每日進口300萬桶俄國石油。另據歐盟執委會數據，俄國天然氣約占2021年歐盟進口量的四成。

俄軍屠殺烏克蘭百姓曝光後，歐盟便承受降低俄國能源的壓力。波蘭、波羅的海國家和其他會員國敦促歐盟停止向俄國購氣，但遭到德國、匈牙利和奧地利反對。德國並警告，失去俄國天然氣將讓德國陷入嚴重失業和貧窮危機。

德國政府提出逐步中止依賴俄國能源的計畫，2022年底前停止進口俄國石油，2024年底終止俄國天然氣進口，但其他歐盟國家或烏克蘭總統澤倫斯基對此並不滿意。

多位經濟學家指出，若立即禁運俄國油氣，可能將德國國內生產毛額（GDP）削去3％至6％，相當於德國經濟在疫情期間與封城遭受的衝擊。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）並不認同經濟學家的看法，而是引述產業界的警告，稱抵制俄國天然氣將引來經濟災難。