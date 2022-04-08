台裔韓流女星周子瑜擁有逆天美貌，演藝圈也有些美女被稱「翻版子瑜」，如她的師妹Sullyoon，還有「暗黑子瑜、G奶子瑜」的藝人祈錦鈅。但有一位同樣配稱「G奶子瑜」的美女，她並不是長相神似周子瑜，而是名字叫「詹子瑜」（Edana）的俄烏台混血辣模，曾被封為「國光之最強胸」的她只有158公分高，但被網友讚嘆是「不科學的娜美身材」；日前她分享一張布料超少的小惡魔比基尼，魔鬼身材犯規到噴鼻血。

詹子瑜日前在IG分享一張美照，本就自稱「子瑜小惡魔」的她頭掛小惡魔半臉眼罩面具，黑色面具上的長角搭配臉上迷離的使壞表情，金髮將絕美顏值襯托得極具魅惑力；子瑜身穿超省布料的黑色三點式比基尼，胸衣下方還做出「南半球挖空」效果，不只G級雪白UU讓人一看就噴鼻血，腰身及腹部隱約透現的馬甲線也厲害非常，狀態絕佳的她說一聲娜美身材絕不過份，從腰側綁帶部分看得出連人魚線都練出來了。

子瑜搭配的文字則類似「女友x話日常語錄」：「我覺得女生都需要知道一個很重要的觀念..當妳們男友在打遊戲的時候，跟妳說等他五分鐘，那就真的是五分鐘，請不要每半個小時，催他一次」；但如果有子瑜這樣的女友，男友若還能專心打電動不理女方，那才真叫「不科學」。

網友被一秒電暈，但留言則半帶虧妹：「如果子瑜是我女友，我會專心陪子瑜打遊戲」、「打遊戲就是要專心 真不懂嗎」、「對 不要一直催 就像催女生梳粧打扮一樣」、「乖~妳單身~~快開台~别偷懶~」、「女生也不喜歡在化妝的時候旁邊有人一直催吧」、「不如一起加入玩」、「染頭髮了嗎？」、「來看性感女神子瑜了 從國光就追隨你了」，虧歸虧但仍刷滿愛心。

詹子瑜興趣涉獵十分廣泛：「平常每天有運動習慣，然後喜歡畫畫、音樂，玩一些地下樂團，音樂我個人聽比較重」，她的重金屬嗓音還曾一開口就讓盛竹如大哥驚呆。她不笑的時候常讓人覺得自己有「公主病」，事實上本人相當親和，還曾學過合氣道跟擊劍，對未來也很有想法，還特地去報名主持人訓練班，她說：「希望多充實自己的能力興趣...不想被定義成花瓶」，希望多加強口條，對直播也會有所幫助。