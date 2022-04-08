俄烏戰爭開打逾1個月，全球都在關注戰事變化。前民進黨立委郭正亮7日表示，俄軍近日猛攻烏南地區的馬里烏波爾，有外媒報導指出，戰事這2天已經結束了，而馬里烏波爾市長出面表示，平民死亡超過5千人，這件事如果是真的，那代表事情非常嚴重。郭也指出，美國近日要保加利亞把戰鬥機捐給烏克蘭，加上捷克提供給烏克蘭的T72系列坦克，那可以預知，一場大規模的作戰即將發生。

郭正亮7日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，烏克蘭總統澤倫斯基近期在聯合國安理會進行視訊演說，又重提要加入北約，本來中立化條款已經有一點眉目了，現在等於狀況又回到原點，雙方已經連一點和談的交集都沒有了，澤倫斯基還當場譴責安理會，應該將俄羅斯驅逐出安理會；讓人不得不注意的是他有提到，俄羅斯除了佔領布查，還佔領了很多城市，類似的平民屠殺恐怕還有更多。

有外媒報導指出，俄軍近日猛攻馬里烏波爾，戰事到這2天已經結束了，馬里烏波爾市長有出面表示，平民死亡超過5千人，郭正亮說，當然這還沒辦法證實，但如果是真的，那代表事情非常嚴重。

前民進黨立委 郭正亮。(圖/本報資料照)

郭正亮續指，在布查屠殺後，俄軍可能攻打斯洛維揚斯克，該地區雖然人口沒有那麼多，但也有10萬人，戰略位置相當重要，因為只要俄軍突破該地區，隔壁的北頓捏茲克可能也難保，將可能因而鞏固整個頓捏茲克地區。

拿下整個大烏東地區是俄軍目前的主要目標，郭正亮預測俄軍在拿下前述地區後，將北上猛攻烏克蘭第二大城哈爾科夫，可預期的是該城市將成為決戰點之一。

此外，郭正亮也觀察到，美國這2天突然批准要軍售F-16戰機給保加利亞，其意圖明顯是要保加利亞也把戰鬥機捐給烏克蘭，美國會助其補上戰力缺口。若以現在俄軍屠殺的平民程度來看，是很可能會批准通過的，倘若加上捷克提供給烏克蘭的T72系列坦克，那就可以預知，一場大規模的作戰即將發生。