星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，雙魚座、摩羯座、獅子座、天蠍座、金牛座的男人談戀愛常常耍笨，雖然不夠浪漫，常常顯得很木訥，不過對女友和老婆非常好，是真正的寵妻魔人。

▍第五名：雙魚座

雙魚座情緒完全隨著戀愛起伏，當戀情持續加溫，他的笑容像花朵一樣的燦爛；但當遇到挫折，他們也會立刻變成一條被冷凍的死魚。戀愛對雙魚座來說，就是他們生命的養分，所以他們願意無條件的保護對方，用生命去呵護對方。

▍第四名：摩羯座

摩羯座愛的方式，展現在生活的細節上，體貼對方的情感需求，例如出去手牽手、摸摸對方的臉。但是如果要他做一些花俏的求愛動作，例如街頭擁吻、跪下來求婚等，對於木訥的摩羯座簡直是不可能的任務，他的浪漫很隱晦，看懂的人會覺得很溫暖。

▍第三名：獅子座

獅子座男生最笨拙的部分，就是講情話的時機，當他和情人吵架，心裡簡直手足無措到極點，其實他很想要跟對方道歉，但實在是拉不下臉。他有時候為了要維持大男人的自尊，口氣會非常強硬，其實是為了對方好。獅子座平常很為對方著想，就是嘴巴壞毀了他的細心。

▍第二名：天蠍座

天蠍座雖然很懂得情趣，可是事實上他也是一個得失心很重的人，一邊希望討好對方，一邊怕做得不夠好。他認為承諾必須做到，因此無法講出甜言蜜語，但是對方跟他要求什麼，他會盡量做到。天蠍座在談戀愛時，把對方當成女神，會用盡全力滿足情人的要求。

▍第一名：金牛座

金牛座往往搞不清楚自己到底愛不愛對方，然後也不確定能不能把心交付到對方手上，因此一旦他找到真愛，他會非常珍惜。金牛座認為做比說更重要，他習慣把對方當家人一樣的對待，雖然常常不夠浪漫，但是專情和可靠是不用懷疑的。

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