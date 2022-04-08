台灣7日再度增加382本土案例，連日來數字創新高，也是自去年6月後單日本土確診最多的一次，但指揮中心已表態要共存，不會清零，就有網友疑惑，現在大家看到確診人數這麼高，似乎沒什麼感覺，不像去年戰戰兢兢，詢問單日本土要幾例大家才會緊張。

網友在PTT八卦版PO文表示，今天神秘數字是380，明明創下新高，但怎麼聽到時沒有特別感覺，只覺得像是正常能量釋放，究竟單日本土要有幾例大家才會嚇到？

鄉民們紛紛留言：「沒破千都不會有感覺」、「每天100當然無感，除非一次翻好幾倍」、「坦白說，要破萬才會有感覺啦」、「南韓平均1天30萬，對比下來台灣這麼少，自然不會有感覺」。

也有人直言，表示Omicron超過9成都是無症狀，有也是類似小感冒，自然大家都不會重視，除非重症或死亡率開始爬升才會有警覺性：「感冒破萬你會覺得重要嗎」、「確診不重要了，死亡數開始爬升才要擔心」、「重症跟死亡數比較要注意」、「全台醫療量能不足才會在意」、「完全無感 有重症死亡人數才會稍微緊張」、「指揮中心也不可能升3級，那大家怎麼會緊張」。