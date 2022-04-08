嘉義縣水上鄉台一線275公里處7日深夜發生一起轎車及台鐵列車的嚴重事故，一輛黑色轎車疑似為閃避車輛，車子嚴重偏離車道，撞倒一棵行道樹後衝進鐵道間，撞上一輛台鐵列車，整輛車幾乎被壓扁，駕駛受困火車下，目前仍在搶救中。