台一線水上段轎車衝進台鐵鐵道撞上火車 警消漏夜搶救 03:122022/04/08 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 轎車偏離車道衝進鐵道間又撞上火車，車體被壓到變形。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣水上鄉台一線275公里處7日深夜發生一起轎車及台鐵列車的嚴重事故，一輛黑色轎車疑似為閃避車輛，車子嚴重偏離車道，撞倒一棵行道樹後衝進鐵道間，撞上一輛台鐵列車，整輛車幾乎被壓扁，駕駛受困火車下，目前仍在搶救中。 大甲媽明晚間起駕 動員2400名警力維安 男子騎重機自撞再遭汽車輾過 身首異處慘死 #台鐵 #火車 #台一線 #轎車 #衝進 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 決戰杰尼龜！見證廖老大打龜號破紀錄 車迷塞爆風車大道 09:432022/04/06 社會 台鐵員工發起五一不加班 交長：勞動節快樂 但旅客不快樂 10:102022/04/07 生活 東南水泥衝擊雙鐵運輸 交通部估計求償近8千萬 11:142022/04/07 財經 日系轎車山路殺彎 下秒他見「山溝蓋跑法」：果然沒失望 17:352022/04/05 社會 台中女搭台南公車還嗆「台南不會發展」 黃偉哲籲多鼓勵司機 10:172022/04/06 生活 屏東公布確診足跡 連假搭東琉線交通船、客運、台鐵探親 14:442022/04/05 生活 沒按下車鈴坐過站 台中婦飆罵台南不會有發展 黃偉哲回應了 09:522022/04/06 生活 北車遭爆有員工確診！台鐵證實了 曝上班日期、動線 19:352022/04/07 生活 台鐵工會發動五一「休假」 王國材給祝福也盼三思 10:382022/04/07 財經 台灣「最美區間車」變傘蜥蜴 行駛中防墜板斷裂快噴飛 10:272022/04/06 生活 《產業》貿協連線全球採購 炒熱智慧車輛產業 12:382022/04/06 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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