最近大陸少林寺進軍房地產的消息登上各大網站熱門搜索榜，有關少林寺方丈釋永信的作風再次成為輿論熱議焦點。拜武俠小說與電影之賜，少林寺30年來名震遐邇，在釋永信文化商業手法經營下，早已成為規模龐大的企業集團。而釋永信的商業手法與形象本就極具爭議，對很多討厭其行事風格的人來說，最關切的就是等著看他何時要為「共同富裕」盡點心力了。

少林寺進軍房地產的消息來自於河南鄭州一宗以文創與地產為主的商業用地標售，由河南鐵嵩數字科技有限公司以底價4.52億元人民幣（合台幣20.5億元）獲得，該公司背後有2大股東，分別是一家河南鐵路系統的國營企業與釋永信實際掌控的沅翰實業，各以51%與49%持股。其實與少林寺釋永信相關的產業早已不不可勝數，他是以一家名為少林無形資產管理公司來經營與少林寺有關的各種產業。

2014年5月由蔡志忠（右2)與少林寺合作的《功夫少林寺》3D動畫電影在少林寺啟動製作，蔡志忠最後還在少林寺由釋永信（左2)剃度出家。（圖／新華社）

著名台灣漫畫家蔡志忠2020年在少林寺由釋永信為他剃度出家。（圖／佛教在線）

少林寺的商業化進程幾乎就是釋永信所一手創下，由其官網信息顯示，釋永信1965年生於皖北，1981年（16歲）出家到少林寺，1987年接任少林寺管委會主任，1999年擔任少林寺方丈。他曾向媒體表示，初入少林寺時一片破敗，一共就十幾個和尚，9個是老人，僅靠著28畝地過日子。

他接任方丈的前一年，為少林寺成立了實業發展公司，此後經過他銳意經營，發展出橫跨文化、餐飲、藥品、服飾等多個業務領域，註冊多個公司和商標。2008年他又以個人名義成立少林無形資產管理公司，他佔有其中 8成股份，少林寺與寺內另一名僧人各持股10%。這家公司就曾投資過多家以少林寺為名的文化、旅遊與房地產開發公司，至今有7家仍在營業，8家被注銷，1家在2014年吊銷執照的是少林中矅文化產業發展公司，其實就是專營房地產開發的。

河南嵩山少林寺以武學聞名，在釋永信的努力推廣下，招納大量國際生進行培訓，並授予本科、碩士與博士等各級學位。圖為少林寺武僧練拳。（圖／新華社）

釋永信推動了中國第一名刹的商業化運作，雖然擴大了少林寺在海外的知名度與大量的商業利益，但也因此引起不少爭議。有些人略帶嘲諷稱他搞的是「功夫經濟」，以少林寺名義在淘寶開店，出售各種修禪練功用品，還對各種完全與武學或佛教無關的商品授權使用少林名稱，或是涉入與佛教格格不入的商業行為。登記在釋永信個人名下並實際控制的企業多達18家，他還以豪車出入公共場合，各種有關他行為不端、有辱佛家聲譽的傳聞不脛而走。

少林方丈釋永信行銷與公關能力極強，2013年少林寺武僧受聯合國邀請，首次在聯合國總部展示武藝。（圖／中新社）

很多人都覺得以大陸商場上的惡習，形象不佳的釋永信遲早要翻車，尤其是再次進入惡名遠播的房地產業，遲早會把少林寺的形象葬送在商業或其個人醜聞中。其實若就少林寺與土地產業的關係而論，少林寺擁有田產是自北魏以來的傳統，佛寺收租放佃更是中國歷朝的常態，其中許多田產還是朝廷所賜。如果比起一些利用宗教行騙、裝神弄鬼的神棍，釋永信不忌葷腥的商業手法即便與社會對少林寺的期待不符，但這些商業行為至少表面上都還是在合法的範疇內。至於釋永信本人是否違反佛教戒律，則是他個人行為缺失，並不妨礙少林寺庸俗化、商業化的合法性與最基本的道德觀。

2018 年來自美國、瑞典、德國、印度尼西亞等20多個國家的60餘名海外少林弟子，歸山朝拜河南嵩山少林寺，在獲頒少林武學認證後與釋永信合影。（圖／中新社）

很多輿論都認為釋永信破壞了佛家的傳統形象，但其實千百年來少林寺也是一直在演進之中，因為「與時俱進」原本就是在社會演變中維持生存的必要能力。例如一般認為少林寺一直都使用傳統冷兵器，但是洋槍洋砲在明朝傳入中國後，少林寺即已開始接觸西方的火器，最遲在清末以前，少林寺已經完全熟悉火槍的使用。

很多人都覺得以大陸商場上的惡習，形象不佳的釋永信遲早要翻車，尤其是再次進入惡名遠播的房地產業，遲早會葬送少林寺的形象。（圖／中新社）

中華民國成立後，少林寺採購火槍的記錄也不少，甚至連當時非常先進的馬克沁重機槍都有好幾挺。民國17年直系軍閥馮玉祥討伐豫系樊鍾秀時，樊鍾秀將司令部設於少林寺，最後馮玉祥部隊攻進少林寺，寺內武僧狙擊未成，最後被馮玉祥部下石友三放火燒了少林寺，歷經千載的少林寺殿堂古剎付之一炬。在抗戰時期共軍亦曾想吸收少林寺未成，中共建國後遭到清算，寺產被充公、僧眾強迫還俗，一直到改革開放後的80年代都還沒恢復過來。

釋永信對少林寺的商業化爭議由來已久，但每次都能安然渡過。不過近年來情勢愈見嚴峻，知名的影視明星、網路名人、超級富豪與企業巨擘都遭到不同程度的整肅，補稅、重罰、入獄者所在多有，這個時候釋永信這位逃過多次輿論撻伐的爭議性人物，這次會不會也被牽連其中，受到各界的關注。按大陸社會一般規律，一旦被盯上，完全脫身的可能性不高，然釋永信一向長袖善舞且身段柔軟，就算因各種原因遭到一些懲處，安然渡過難關的機率仍然很高。