俄羅斯揮軍入侵烏克蘭逾月，西方與美國對俄羅斯制裁不斷提升。美商務部7日宣布，對3家俄羅斯航空公司祭出「臨時拒絕令」，效期180天，「違抗我們的出口管制，後果自負」。

美國商務部指控俄羅斯航空(Aeroflot)、藍色航空(Azur Air)和烏塔航空(UTair) 違反美國出口管制，實施臨時拒絕令 (temporary denial order)，禁止這3家俄國航空在美零件維修，禁令有效期為180天。

美國商務部長雷蒙多 (Gina M. Raimondo)表示，拜登政府為俄羅斯無端入侵烏克蘭實施了歷史性制裁。根據今天的臨時拒絕令，商務部採取了另一項重大行動，要求俄羅斯總統普丁及推動侵烏者，對其不可原諒的行為負責。雷蒙多說，「我們不僅切斷了他們從美國獲取物品的能力，還切斷了他們從國外再出口美國原產物品的能力」。任何藐視美國出口管制的公司，特別是那些為了普丁的利益和損害烏克蘭人民利益的公司，都將感受到美國商務部執法的全部力量。

商務部副部長唐格雷夫表示，我們已經看到商務部出口管制的影響，與去年同期相比，美國向俄羅斯出口受新許可要求物品的價值減少了99%，透過今天的行動，美方發出一個明確的訊息「違抗我們的出口管制，後果自負」。