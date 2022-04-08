0824:俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）在週四指責烏克蘭談判代表違背了上月在土耳其俄烏談判中達成的最重要的條款，他說明，新的烏克蘭協議草案排除了之前烏提出的將克里米亞半島（Crimea）與塞凡堡（Sevastopol）地區排除在對烏克蘭的安全保障之外。

他還表示，烏克蘭建議將克里米亞與頓巴斯（Donbass）的問題交給雙方總統會晤討論，莫斯科認為這提議「不能接受」，這樣的會議只有在敵對行動停止後才有可能。

拉夫羅夫說:「下一階段，烏方肯定會要求撤軍，並提出新的先決條件。」他說，無法達成談判協議表達了基輔的真實意圖，他們拖延甚至使談判失敗，以拒絕已經達成的協議。

他指出:「我們認為這表明基輔政權由華盛頓及其盟友控制，他們推動澤倫斯基繼續保持敵對。」但俄羅斯代表團將繼續談判進程，推動其協議草案。

0720:歐盟將宣布新制裁措施 澤倫斯基喊話各國外交使節回基輔

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky ）（圖/美聯社）

CNN報導，根據歐洲理事會輪值國法國稱，歐盟將宣布新一輪的制裁措施，包含禁止進口煤碳和向俄羅斯出口武器。

另外還包括了將對俄羅斯船隻關閉所有歐盟港口以及禁止向莫斯科出口高科技產品；包含「寡頭、俄羅斯宣傳人員、軍事機構成員和工業與技術部門」都會受到制裁。完整制裁措施將會在當地時間周五宣布。

此次制裁已經是歐盟第五輪，歐盟內部對於是否禁止俄羅斯石油和天然氣還是無法取得一致立場。

CNN報導，根據歐洲理事會輪值國法國稱，歐盟將宣布新一輪的制裁措施，包含禁止進口煤碳和向俄羅斯出口武器。

另外還包括了將對俄羅斯船隻關閉所有歐盟港口以及禁止向莫斯科出口高科技產品；包含「寡頭、俄羅斯宣傳人員、軍事機構成員和工業與技術部門」都會受到制裁。完整制裁措施將會在當地時間周五宣布。

同時，澤倫斯基呼籲更多外交大使和使館回到基輔，他表示，即使在外交和象徵的層面上，都需要各國的支持。他喊話:「這是向俄羅斯發出一個訊號，即基輔是我們的首都，不是俄羅斯的省城。」

目前回到基輔的外交大使團有土耳其、立陶宛。