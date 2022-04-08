氣象專家吳德榮表示，今西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨，全台氣溫略升，北部舒適、南部微熱，日夜溫差大，平地氣溫為北部16至28度、中部17至30度、南部17至32度、東部16至29度。即將生成的今年首颱馬勒卡，預估侵台機率低；氣象局長鄭明典說，海面上正有好幾個低壓發展中，他忍不住說：「是不是有人太想念了，怎麼召喚出那麼多個？」

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，明（9日）至下周三（13日），西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨，各地氣溫逐日回升，北台灣高溫將來到30度以上，中南部更高達32度以上，白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。下周四（14日）凌晨起鋒面快速通過，天氣轉涼，也會下雨。

中央氣象局長鄭明典分享一圖，從印度洋到菲律賓東側、廣達幾千公里的赤道區，一股西風和熱帶東風遭遇，造就有利熱帶氣旋發展的大氣環境。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

至於即將生成的首颱馬勒卡，根據中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，未來5天的潛勢路徑與歐洲模擬的路徑類似，先往西北前進，再減速被「西風帶」導引，轉向偏東，呈現大迴轉。每年4月，台灣鄰近地區常受中高層「西風帶」盤據，宛如「金鐘罩」，大幅降低4月颱靠近台灣的機率。

今年首颱尚未生成，中央氣象局長鄭明典分享一圖，從印度洋到菲律賓東側、廣達幾千公里的赤道區，一股西風和熱帶東風遭遇，造就有利熱帶氣旋發展的大氣環境。

「是不是有人太想念了，怎麼召喚出那麼多個」，連鄭明典都對宛如「大隊接力」的排列感到訝異。他指出，低壓系統正在重組，在這個大低壓帶中會長出幾個熱低壓還不清楚；好消息是，低壓擾動直接影響台灣的機率極低，先觀察就好。