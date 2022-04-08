金管會公布外資進出最新統計，受美國聯準會啟動升息、通膨疑慮升溫、俄烏戰爭等不確定因素影響，外資2022年3月淨匯出達約59.38億美元（約新台幣1713億元），終止連4月淨匯入、且淨匯出金額創2020年3月以來近2年新高。

金管會統計，外資3月淨匯出約59.37億美元，其中一般外資淨匯出約59.41億美元、陸資則淨匯入約0.03億美元。合計首季外資淨匯出約6.92億美元，其中一般外資淨匯出約6.8億美元、陸資淨匯出約0.12億美元，累計淨匯入金額自新高略降、為2289.04億美元。

外資2020年3月淨匯出達103.96億美元，創下單月最高淨匯出紀錄，主因當時新冠肺炎疫情重創全球股債市。而今年3月終止連4月加碼、反手出逃達59.38億美元，主要則受到美國聯準會啟動升息、通膨疑慮升溫、俄烏戰爭等不確定因素影響。

台股3月劇烈震盪、合計續跌0.23％，外資對台股擴大賣超達2431.11億元，其中對上市股票賣超達2467.95億元，但對上櫃股票則反手買超36.84億元。累計首季外資賣超台股達4365.23億元，其中對上市股票擴大賣超4069.02億元、對上櫃股票賣超則降至296.21億元。

證期局副局長高晶萍表示，俄烏戰爭持續、市場預期聯準會將加快升息，二大因素造成市場避險氣氛轉濃，導致台股7日開低走低、加權指數大跌343.87點。不過，在亞洲主要股市中，台股在4大動能撐盤下，走勢仍相對穩健且具韌性。

高晶萍指出，台股今年截至6日下跌約3.82％，較日股下跌5.02％、港股下跌5.63％、韓股下挫8.15％、滬指下跌9.79％、深成指跌18.07％均相對抗跌。其次，集中市場日均成交量仍有3087億元、維持3千億元以上動能，代表仍有投資人願意逢低進場承接。

第三，上市櫃公司去年營收、獲利均創近10年高點，且台股現金殖利率截至3月底仍有3.84％，加計股票股利後殖利率則達3.96％，股市基本面仍佳。最後，主計總處預估台灣今年經濟成長率4.42％，景氣仍穩健成長，亦可支撐台股走勢。