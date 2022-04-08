行政院會昨(7)日通過「平均地權條例」修正草案，建商高喊炒房天價處份高達5000萬元無法接受，這誤解讓營建業揹負很大黑鍋罪名，房仲則認為此舉將會降低買賣的自由度。

政院會昨日通過「平均地權條例」修正草案，將函請立法院審議，本次修法五大重點包含「限制換約轉售」、「重罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「管制私法人購屋」、「解約申報登錄」。

鄉林集團董事長賴正鎰指出，贊同炒房者應接受處罰，但應該是30~50萬元的罰鍰額度，事實上，目前市場上炒房現象已經很少，政府一年多來一連祭出六大金牌，業者彼此都有警覺和自律。炒房高達5000萬元的天價處份讓大家無法接受，這讓社會大眾誤以為房地產是暴利產業，這個誤解將會讓營建業揹負很大黑鍋罪名。

政府出重手，提高炒作罰金，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這將會降低買賣不動產的自由度，旨在抑制短期投機交易，對一般自住族群的買氣影響不大。不過在打擊投機，財產自由和正常經濟發展之間，該怎麼拿捏確實不容易，而最終如何落實查核，才是此草案是否能真正打蛇三吋的關鍵。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，這次主要針對預售市場大舉修法，原因在於過去二年預售市場受惠資金潮，價格膨脹快又急，吸引投資客趁勢賺取價差，整體房價受到拉抬，讓預售市場成為打炒房的主力目標之一，今年再加上央行升息，預期今年第二季的交易量將逐步放緩，不過在全球缺工、缺料，以及營建成本上揚的前提下，房價也難以大幅鬆動。

預售屋禁止二等親之外的第三人轉讓，未來一但反悔不買，不符合排除條款下，最快的解決之道就是賠訂金解約， 張旭嵐表示，對建商來說雖然拉長銷售期，降低資金周轉速度，不過沒收了訂金房屋還能再賣，其實不算重傷；但對於投資客來說，確實會增加風險，也降低購屋意願，短時間之內，預售屋的買氣可能會降溫，資金可能會轉向中古屋市場。