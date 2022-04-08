兩岸COVID-19疫情再度敲門，老牌藥廠生達(1720)總經理范滋庭大嘆今年疫情就是一個很大的變數，沒想到又加上俄烏戰爭，雖然通膨的情形下，對學名藥產生的影響相對來說較小，但是供給面會比近兩年來面臨到更大的困擾。台灣學名藥廠除了要面對自已人的競爭和健保的查價，現在還得面對國外陸續進口的學名藥，這是業界的一大隱憂。

范滋庭指出，沒想到疫情進入第3年，之前大陸區控制的還算好，但目前上海確診人數持續上漲，預期陸續還有城市會出現病例，若是未來封城、封港對運輸會造成很大的衝擊，今年一定要把產銷備好，否則未來將有缺藥的情形會發生，台灣很多原料藥還是由國外進口，其中印度、大陸及其它區域各自占1/3，公司將努力做好固定的產銷，穩定供貨。

因應中期的成長，生達在未來的5年內將有兩階段大的建設案，年底前第一階段可望動工，但因近期鋼價飆漲及工資上揚，短期吃緊的製程將導入2~3班制，並以去瓶頸化優先。

生達2021年歸屬母公司業主淨利7.06億元，年成長34.8%，每股盈餘3.95元，再度創下歷史新高，董事會決議，每股擬配現金股利2.5元。