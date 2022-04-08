匈牙利3日舉行國會大選，掌權12年、立場親俄的現任總理奧班（Viktor Orban）在選舉中大勝，對此，前藍委蔡正元表示，這位總理告訴匈牙利人「我不會讓你們的兒子上戰場」，所以得到支持，反而台灣人要去抗中，把票投給「把自己的兒子送上戰場的政黨」，台灣人就是跟匈牙利人不一樣。有網友看完蔡正元的文章，直問蔡總統你有何感想。

蔡正元今（8日）在臉書發文表示，匈牙利總理奧班高票連任，這位總理公開反對制裁俄羅斯，公開宣布繼續購買俄羅斯能源，但也大量收容烏克蘭難民，奧班告訴匈牙利人「我不會讓你們的兒子上戰場」，因此匈牙利選民大舉支持這位總統，因為「他不會把我的兒子送上戰場」。

蔡正元直言，這是匈牙利人的選擇，台灣人要去中、仇中、抗中，台灣人的兒子開始要，增加教育召集的時間，增加服兵役的時間，因為台灣人喜歡投票給「把自己的兒子送上戰場的政黨」，台灣人就是跟匈牙利人不一樣。

許多網友也在其po文底下留言表示，「台灣兒子喜歡上遊戲戰場」、「請問蔡總統你有何感想」、「817歡喜甘願讓自己的兒子上戰場為台獨爭光，祝福他（她）們」。

身為歐盟和北約成員國的匈牙利，奧班及所屬青年民主黨（Fidesz）在執政期間與中、俄交好。俄烏戰爭爆發後，奧班雖沒有阻止歐盟制裁俄國，但也未跟進；他不僅拒絕向烏克蘭提供武器，更禁止任何援烏武器途經匈牙利領土。為此，烏克蘭總統澤倫斯基就在歐盟峰會直接點名、要匈牙利「選邊站」，但遭奧班以「違反國家利益」回絕。