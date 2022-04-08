國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，引爆藍營紛爭。黨主席朱立倫與黨秘書長黃健庭都指出，羅民調低「很弱」等語，成熱議焦點。一份最新民調顯示，羅以37%支持度勝過陳時中的35.8%，是藍營唯一能戰勝陳的人；民調最低的則是呂玉玲，若她對上陳，支持率僅15.2%，遠輸給陳的34.3%。

根據民調機構「城市調查」最新民調，在對上代表民進黨的陳時中時，羅智強支持度37%、陳35.8%、尚未考慮27.1%；魯明哲32%、陳32.2%、尚未考慮35.7%；萬美玲21.2%、陳時中35.1%；呂玉玲15.2%、陳34.3%。此民調公布後，迅速引起不少藍營人士及支持者討論。

若代表民進黨的是鄭運鵬，羅智強仍以38.8%的支持度領先鄭的31.7%，尚未考慮則為29.8%；魯明哲33.2%、鄭28.4%、尚未考慮38.3%；萬美玲23.1%、鄭30.3%、尚未考慮46.4%；呂玉玲16.4%、鄭31.8%、尚未考慮51.6%。

此民調於4月6日下午5時開始針對桃園市選民進行調查，至4月7日中午12時30分止，共收集有效問卷樣本1185份，在95%信心水準及3%的誤差範圍內完成此次調查。此次調查人群的居住地，北桃園佔 49.3%、南桃園佔50.2%。