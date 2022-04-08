地牛翻身！今天上午7時36分台灣南部海域發生規模5.6地震，地震深度28.8公里，震央位在台東縣政府南方121.8公里，最大震度4級。

各地區最大震度為：屏東縣4級、台東縣3級、高雄市 2級、台南市2級、花蓮縣1級、嘉義縣1級、南投縣1級、嘉義市1級、雲林縣1級、彰化縣1級。

不少居住在南部地區的網友也在PTT上熱烈討論，「安南有感」、「高雄超級有感」、「墾丁很晃」、「台南有感」、「屏東很大」、「地震很大，還在搖」、「高雄有感，小小微晃」、「 恆春+1 超大」、「高雄12樓超搖的」。