台驊投控(2636)今年在長榮宣布減資後的隔天，公告出清長榮股票2000張，引起市場及網友熱議，對於台驊董事長顏益財看好貨櫃航運景氣，卻選擇「跳船」直呼被顏董割韭菜。但台驊昨天公告，已經以1.927億元，買進1500張長榮股票，均價128.5元，而長榮只有在昨天收盤價及3/28出現128.5元的價位，網友直呼顏董根本是股神，買低賣高大賺價差。

長榮3/15宣布派發股息及現金減資，隔天開高後賣壓湧現，股價重挫，台驊同時公告當天出清2000張手中長榮股票，每股平均價格151.31元，被網友嘲諷「原來一張不賣，是一次要賣2000張」，但台驊也澄清依舊看好航運景氣，會在適當時機買回。

而在台驊出脫長榮後，長榮股價一路下滑到3月28日的127元後才出現反彈，凸顯當初顏董賣股賣的相當漂亮，讓台驊賺進大把鈔票。

昨日台驊再次公告，從110/5/13到111/4/7，買進長榮2600張，每股平均價格124.24元，由於今年3月16日長榮持股歸零，以目前累計持股1500張來看，都是3月中旬賣掉股票後才進場，而以均價來看，碰到128.5元只有3/28及4/7兩個交易日，顯示買進成本相當低，如果長榮今天開始反彈，那顏董可說撈底成功，投資航運股相當有一套。

對於台驊昨公告買進長榮，有網友說「這是長榮買進訊號來了！」，顏董「成功的價差套利」根本是「價差王」，還誇讚「不愧最了解航運的男人」、「跟著顏董玩海運一定發」。