西洋歌壇小天后艾薇兒(Avril Lavigne)歷經萊姆病摧殘，演藝事業一度陷入停擺狀態，如今終於迎接人生大喜事，即將成為人妻！她自去年初被拍到和美國歌手Mod Sun約會，今天(4/8)無預警在社群曬出多張甜蜜照片，透露早前已經被男友求婚，而她點頭說了：「我願意」。

曾有過2段短命婚姻的艾薇兒，這1年多來與男星Mod Sun穩定交往，昨天突然在IG貼出多張兩人甜蜜合影，地點是在法國的巴黎鐵塔前，Mod Sun單膝下跪，拉著艾薇兒的手，女方開心證實，已經在上個月27號被求婚，而她用法語給出答案：「我願意，我永遠愛你」，並曬出左手無名指上，那愛心形狀的巨大鑽石戒指。

艾薇兒在巴黎鐵塔前被求婚，曬出手上的巨型愛心鑽石戒指。(取材自modsun IG、avrillavigne IG)

未婚夫Mod Sun也在IG同步發文，浪漫告白與艾薇兒相戀並認定彼此的過程，Mod Sun說，打兩人相遇的那天起，「我就知道妳是對的人，想跟妳永遠在一起，直到我們離開人世」，他更吐露，一直夢想著在巴黎鐵塔前，拿起戒指請求女方戴上，「我單膝下跪，望進妳的眼裡，妳美得無法形容」，Mod Sun更說，求婚的那一刻他好緊張：「牽起妳的手，問了：『妳願意嫁給我嗎？』，而她說了『我願意』」。

艾薇兒即將三婚成為人妻，她與Mod Sun是因去年合作單曲〈Flame〉而結緣，男方比她小3歲，隨即就被拍到牽手約會的照片，之後兩人就大方談戀愛，今年的4月3號，艾薇兒還跟男友Mod Sun一起出席葛萊美獎，時間往回推算，當時她其實已經被求婚點頭嫁了，如今終於公開彼此是準夫妻身分，外界看著他們幸福的模樣，紛紛給予祝福。