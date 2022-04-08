網紅鳳梨（吳泓逸），憑著獨特的台式幽默走紅，短短時間就累積不少粉絲，經常在社群平台與分享日常的他，昨（7日）在臉書曬出鼻血流不停的影片，讓他對此莫名症狀感到相當擔心，不知道自己的健康是否出了狀況。

鳳梨（吳泓逸）在臉書PO出一則12秒的影片，只見右鼻孔處流出鼻血，他表示起來上廁所後，鼻血就莫名一直流，擔憂表示：「這是什麼情況」，接著曬出垃圾桶中滿滿一疊擦過鼻血的衛生紙，直呼：「真的流不停」，PO文一出，讓許多粉絲開始擔心他的健康狀況是否亮紅燈。

對此，網友紛紛留言：「去檢查看看...保重身體」、「一直流鼻血不正常，快去看醫生，別讓自己那麼累，也別讓自己那麼大的壓力，身體要顧好」、「太操勞了，多休息，錢要賺，身體也要顧，去醫院檢查身體要緊」，但也有不少人歪樓表示：「是嫌棄女朋友煮飯的下場嗎」、「劉德華在天若有情就是這樣死的」、「看自己的也會流鼻血我也是服了」、「叫你不要偷看對面的阿嬤洗澡，就愛看咩」。

鳳梨去年健檢診斷出甲狀腺亢進、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃食道逆流，還有白血球指數偏高的問題，醫生建議減少交際應酬，卻被他以工作太忙為由拒絕，只好開藥緩解他的疾病，也不忘語重心長表示：「賺錢之餘，身體也很重要」。