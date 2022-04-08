聯發科(2454)拿下高鐵新竹站專二地上權最優申請人資格，預估將投資金額90億元，興建1.9萬坪的企業辦公大樓，預計116年完工。

此案是繼去年高鐵台中烏日站站前地上權簽約、今年初高鐵桃園站站前地上權順利招商後，鐵道局再次完成另一指標招商案。

負責招商的第一太平戴維斯黃瑞楠董事長表示，新竹的科技業已成為台灣經濟成長引擎，無論在產業成長動能、所得與消費力成長皆表現卓越，新竹高鐵站區憑藉著全區完善規畫、便捷交通運輸系統，已成為科技業辦公空間自用拓點的重點區域，包括華邦電子、慧榮科技、與國泰人壽等指標企業，都於此興建辦公大樓，作為企業辦公或投資之用。

交通部鐵道局舉辦的高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案，由聯發科獲最優申請人資格，聯發科將以新設專案公司方式，與鐵道局進行後續簽約作業。

聯發科技預計投入90億元，興建1.9萬坪企業辦公大樓，設有空橋連接生醫園區及高鐵站區，一樓空間挑高，規畫開放空間舉行公益展演、設置漂書閱讀站等，同時增設法定停車位20%以上供公眾停車使用，以舒緩車站周邊車流。