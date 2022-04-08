玉晶光(3406)3月合併營收為12.35億元，月增46.97%，為歷年同月新高，展望第2季，玉晶光表示，目前客戶需求還不錯，但還是要看客戶實際拉貨。

由於工作天數恢復正常，且美系客戶新機上市，玉晶光3月合併營收12.35億元，較上月增加46.97%，較去年同月增加51.59%，為歷年同月新高；累計前3月合併營收為33.83億元，較去年同期增加32.13%，為歷年同期新高。

玉晶光表示，目前客戶需求還不錯，但第2季營運狀況還是要看客戶實際拉貨而定。