Omicron傳播力驚人，台灣單日新增本土屢創新高，根據疾管署的最新確診地圖顯示，目前確診數最多的是新北市，累計共696人染疫。而台灣22縣市中，只剩下3個縣市堅守零確診，除了離島澎湖與連江之外，本島只剩下南投縣沒有出現確診案例。

台灣一周暴增1459例本土，根據疾管署公布的最新確診地圖，目前已經有6個縣市本土確診數字破百，呈現暗紅色；11縣市則是都達到雙位數確診，在地圖上呈現橘黃色的；而金門縣與雲林縣則維持在個位數確診，因此在地圖上仍呈現淡橘色。

根據疾管署資料，2022年至今累計2640例本土，其中又以新北市最多共696人確診，其次是桃園市611人，接著是高雄市323例、基隆市308例、台北市292例、新竹縣124例、花蓮縣47例、台南市42例、宜蘭縣42例、新竹市35例、台中市21例、台東縣19例、彰化縣18例、嘉義縣16例、苗栗縣15例、屏東縣14例、雲林縣9例與金門縣4例。

本土疫情不斷升溫，單日確診數率次創下新高，除了離島2縣市「澎湖縣」與「連江縣」仍死守零確診之外，台灣本島則只剩一塊淨土「南投縣」。