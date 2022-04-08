屏東基督教醫院一名門診護理師在連假過後返工作崗位，卻於7日晚間確診，衛福部疾管署高屏區管制中心與屏東縣衛生局、院方深夜召開緊急會議，決議8日屏基門診暫停一天，該名護理師跟診的第2、3、5樓醫護及工作人員全數召回，在清晨6時30分前完成篩檢，其他該院人力則接續篩檢，以逐層篩檢方式掌握感染是否外擴，再決定後續處置。

屏東縣政府衛生局表示，該名確診的護理師4月2日至5日休假，6日上班後在門診跟診，7日晚間身體不適採檢確診，通報中央後，7日晚間10時30分由中央召開視訊會議。

做成下列決議，包括屏基4月8日全日停診，但急診因不同出入口，仍維持運作。該名護理師跟診的第2、3、5樓、行政及清潔人員立即召回，在8日上午6時30前完成篩檢。屏基其餘醫護及工作人員在第2、3、5樓篩檢結束後，緊接著篩檢。住院病人的轉出院建議暫時多一天觀察時間，如有必要轉、出院，須PCR採檢陰性，並掌握去處。